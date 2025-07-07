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        Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 18:26 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:26
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        Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

        Kurtlar Mahallesi'nde dün tarım arazisinde çıkarak ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları gece saatlerinde de devam etti.

        Sabah havadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına aldı.

        Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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