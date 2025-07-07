Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kurtlar Mahallesi'nde dün tarım arazisinde çıkarak ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları gece saatlerinde de devam etti.

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