Balıkesir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyonda düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 2 otomobil, 1 bot, 1 bot motoru ve 4 pompa, 6 bot zemin tahtası ve 30 litre akaryakıt ele geçirildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayvalık ilçesi Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

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