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        Balıkesir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 16:34 Güncelleme: 08.07.2025 - 16:34
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        Balıkesir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayvalık ilçesi Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheliyi yakaladı.

        Operasyonda düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 2 otomobil, 1 bot, 1 bot motoru ve 4 pompa, 6 bot zemin tahtası ve 30 litre akaryakıt ele geçirildi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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