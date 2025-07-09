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        Balıkesir'de Yeniden Refah Partisi Kepsut İlçe Teşkilatı partiden istifa etti

        Balıkesir'de Yeniden Refah Partisi Kepsut İlçe Teşkilatı'nda görev yapan ilçe başkanı, yönetimi ve meclis üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla partilerinden istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:00 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:00
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        Balıkesir'de Yeniden Refah Partisi Kepsut İlçe Teşkilatı partiden istifa etti
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        Balıkesir'de Yeniden Refah Partisi Kepsut İlçe Teşkilatı'nda görev yapan ilçe başkanı, yönetimi ve meclis üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla partilerinden istifa etti.

        Yeniden Refah Partisi Kepsut İlçe Başkanı Cibril Karagöz, parti binasında yaptığı açıklamada, yerel seçimlerinin ardından teşkilat üyelerinin haksızlıklara maruz kaldığını öne sürdü.

        Seçim sürecinde yoğun şekilde sahada görev yapan parti mensuplarının emeğinin karşılık bulmadığını belirten Karagöz, "Bu sebeple meclis üyelerimiz Hüseyin Çetinkaya, Emre Özen ve Gürkan Ergen, kadın kolları, ana kademe ve gençlik kolları olarak Yeniden Refah Partisi Kepsut İlçe Teşkilatı'ndan istifa kararı aldığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." diye konuştu.

        Karagöz, meclis üyelerinin belediyedeki görevlerini bağımsız bir şekilde sürdüreceklerini belirterek, partide görev yaptıkları süre boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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