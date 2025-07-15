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        Sındırgı'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

        –15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şehitlik ziyareti ve mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 17:16 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:16
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        Sındırgı'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
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        –15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde şehitlik ziyareti ve mevlit programı düzenlendi.

        Program kapsamında ilçe protokolü tarafından şehitlik ziyaret edilerek dualar okundu, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Ardından, öğle namazı öncesinde Şerif Paşa Camii’nde İlçe Müftülüğü tarafından şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

        Anma programına Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Belediye Başkan Vekili Ayşe As, ilçe protokolü, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, 15 Temmuz’da hayatını kaybeden demokrasi şehitleri rahmetle anıldı. Etkinlikler gün boyu kortej yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanında gerçekleşecek programla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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