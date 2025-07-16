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        Gömeç'te sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde sazlıkta çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 14:15 Güncelleme: 16.07.2025 - 14:15
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        Gömeç'te sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde sazlıkta çıkan yangın söndürüldü.

        İlçedeki bir akaryakıt istasyonu yakınında bulunan sazlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Gömeç itfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

        Kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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