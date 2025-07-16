Gömeç'te sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde sazlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde sazlıkta çıkan yangın söndürüldü.
İlçedeki bir akaryakıt istasyonu yakınında bulunan sazlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Gömeç itfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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