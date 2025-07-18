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        Balıkesir'de arının soktuğu kişi öldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde arının soktuğu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:40 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:40
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        Balıkesir'de arının soktuğu kişi öldü
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde arının soktuğu bir kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, kırsal Doğruca Mahallesi'de yaşayan Yılmaz D'yi bahçesinde arı soktu.

        Daha sonra fenalaşan Yılmaz D, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu gören Yılmaz D'nin eşi Nezaket D. de astım krizine girdi. Aynı hastanede tedavi altına alınan Nezaket D. daha sonra taburcu edildi.

        Yılmaz D. ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Yılmaz D'nin cenazesi, Sunullah Mahallesi Dersaadet Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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