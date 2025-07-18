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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 6 kişi yakalandı

        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:00 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:00
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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 6 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünü 103 ekip ve 326 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik, huzur uygulaması yaptı.

        Uygulamalar sırasında 1956 kişi sorgulanırken, 268 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi.

        Yapılan aramalarda ise 5 gram esrar ele geçirildi.

        Uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

        Trafik denetimlerinde ise 102 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken, 16 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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