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        Erdek'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:56 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:56
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        Erdek'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        M.Y. idaresindeki 17 KL 133 plakalı otomobil, Ocaklar Mahallesi Hüseyin Durak Caddesi ile Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi kavşağında, M.V'nin kullandığı 10 E 9924 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler M.Y. ile M.V, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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