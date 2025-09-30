Habertürk
Habertürk
        Balıkesir'de yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'de yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesi bir otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:58 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:58
        Balıkesir'de yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'in Altıeylül ilçesi bir otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        F.S. idaresindeki 10 ACV 813 plakalı otomobil, Küçükbostancı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Y.S. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

