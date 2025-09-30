Balıkesir'de Zeka Bahçesinde Yerimde Duramıyorum Projesi tanıtıldı

Balıkesir Üniversitesi Akıl ve Zeka Oyunları Topluluğu tarafından hayata geçirilen Zeka Bahçesinde Yerimde Duramıyorum Projesi, İvrindi Büyükfındık İlkokulu'nda düzenlenen törenle tanıtıldı.

Topluluğun danışmanlığını yapan Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Melih Güneş'in koordinasyonunda gerçekleşen programa, İvrindi Kaymakamı Faruk Atar, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zülfer Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, Balıkesir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Mustafa Cansever ve diğer ilgililer katıldı.

Açılışta öğrenciler, okul bahçesinde hazırlanan zeka oyunlarını deneyimledi.

Çocukların zeka ve strateji oyunlarını açık havada oynayarak zihinsel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve fiziksel açıdan da desteklenmesi amaçlayan proje kapsamında öğrenciler ve protokol üyeleri, fidan dikti.