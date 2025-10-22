Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Türkiye'de 2 milyon 450 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor

        Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan, 2025-2026 sezonunda 2 milyon 450 bin ton zeytin rekoltesi beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 17:35 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:35
        Türkiye'de 2 milyon 450 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor
        Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan, 2025-2026 sezonunda 2 milyon 450 bin ton zeytin rekoltesi beklediklerini söyledi.

        Tan, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, rekolte tahmin çalışmalarının, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulan ve UZZK, odalar, borsalar, Ege İhracatçı Birlikleri ile üretici birlikleri gibi sektörün tüm paydaşlarını içeren komisyonlar tarafından 41 ilde yerinde ve masada yapılan tartışmalarla belirlendiğini anlattı.

        Zeytincilikte bu senenin "yok yılı" olarak tabir edildiğini belirten Tan, "Geçen yılki rakamdan tam yüzde 35 azalmayla toplam 2 milyon 450 bin ton zeytin üretimi gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu üretim tabii ki geçen yıla göre düşüktür ancak daha önceki 'yok' yıllarına göre yüksekçe bir rakamdır. Dolayısıyla bu da bizim yeni dikim alanlarındaki gelişmenin bir göstergesidir." dedi.

        Tahmin edilen 2 milyon 450 bin ton zeytin rekoltesinin dağılımına ilişkin bilgi veren Tan, sofralık zeytinin geçen seneye yakın bir rakam olarak 740 bin ton tespit edildiğini kaydetti.

        Tan, zeytinin bu yıl iri daneli olduğunu vurgulayarak, "Şu an için 740 bin ton bir sofralık zeytin ve 310 bin ton zeytinyağı üretiminin gerçekleşeceği tahmin edilmiştir." diye konuştu.

        Zeytincilik sektöründeki gelişmelere de değinen Tan, 15 yıl önce 90 milyon olan geleneksel ağaç sayısının, şimdi yaklaşık 110 milyona ulaştığını, bunun da "var" ve "yok" yılları arasındaki makası düşüren bir unsur olduğunu söyledi.

        Tan, Türkiye'nin üretici bir ülke olduğunu dile getirerek, ülkede hem iç piyasaya hem de ihracata yetecek kadar zeytinyağının bulunduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

