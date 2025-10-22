Türkiye'de 2 milyon 450 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan, 2025-2026 sezonunda 2 milyon 450 bin ton zeytin rekoltesi beklediklerini söyledi.

Tan, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, rekolte tahmin çalışmalarının, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulan ve UZZK, odalar, borsalar, Ege İhracatçı Birlikleri ile üretici birlikleri gibi sektörün tüm paydaşlarını içeren komisyonlar tarafından 41 ilde yerinde ve masada yapılan tartışmalarla belirlendiğini anlattı.

Zeytincilikte bu senenin "yok yılı" olarak tabir edildiğini belirten Tan, "Geçen yılki rakamdan tam yüzde 35 azalmayla toplam 2 milyon 450 bin ton zeytin üretimi gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu üretim tabii ki geçen yıla göre düşüktür ancak daha önceki 'yok' yıllarına göre yüksekçe bir rakamdır. Dolayısıyla bu da bizim yeni dikim alanlarındaki gelişmenin bir göstergesidir." dedi.

Tahmin edilen 2 milyon 450 bin ton zeytin rekoltesinin dağılımına ilişkin bilgi veren Tan, sofralık zeytinin geçen seneye yakın bir rakam olarak 740 bin ton tespit edildiğini kaydetti.