        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'da eşeği Kadife'yi enkazdan kurtaran sahibi duygusal anlar yaşadı

        SERGEN SEZGİN/SEMİH ŞAHİN - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde İbrahim Erbaş, yıkılan ahırın enkazından eşeği Kadife'nin kurtarılmasının mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:39 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:40
        Sındırgı'da eşeği Kadife'yi enkazdan kurtaran sahibi duygusal anlar yaşadı
        Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde bazı yapılar zarar gördü.

        İlçeye bağlı kırsal Işıklar Mahallesi'nde İbrahim Erbaş'ın ahırı da kısmen yıkıldı.

        Yıkılan ahırına giden Erbaş, Kadife ismini verdiği eşeğinin molozların altında kaldığını fark etti.

        Mahallelilerden yardım isteyen Erbaş, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Kadife'yi enkazdan kurtarmayı başardı.

        Kurtarma anlarını anlatan Erbaş, duygusal anlar yaşadı.

        - "Kurtarınca çok sevindim ve duygulandım"

        Erbaş, AA muhabirine, depremi çok şiddetli yaşadıklarını söyledi.

        O sırada evden çıktıklarını ve hemen çevredeki zararları kontrol etmeye başladıklarını belirten Erbaş, "Diğer evime geldiğimde ahırımın yıkıldığını gördüm. Bu sırada eşeğimin de baygın halde enkazda kaldığını gördüm." dedi.

        Eşeği kurtarmak için mücadele ettiğini ama başarısız olunca çevredekilerden yardım istediğini anlatan Erbaş, şöyle konuştu:

        "Benimle beraber arkadaşlarım mücadele ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Enkazın altındaydı eşeğim. Yaklaşık 1 saat mücadele ettik. Sonunda başardık. O da can taşıyor. Benim için değerli. Her işimde yükümü paylaşıyor. Sürekli yanımda. Kurtarınca çok sevindim ve duygulandım. Dünyalar benim oldu. Yaklaşık 10 yıldır küçüklüğünden bu yana benimle. Her işimi görür. Allah ondan da razı olsun. Kadife benim için değerli. Yüküme ortak oluyor. O olmasa ben yük falan taşıyamam. Hem iş hem yoldaşım oluyor. Ona bir şey olursa çok üzülürdüm."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

