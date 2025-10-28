Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'daki depremin ardından 2 katlı binanın bir kısmının yıkılması cep telefonu kamerasında

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle daha önce boşaltılan 2 katlı binanın bir kısmının yıkılma anı cep telefonuyla kaydedildi.

        Giriş: 28.10.2025 - 15:59 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:59
        Sındırgı'daki depremin ardından 2 katlı binanın bir kısmının yıkılması cep telefonu kamerasında
        Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin merkez üssü Sındırgı'da geceden bu yana artçı sarsıntılar sürüyor.

        En büyüğü 4,8 olan çok sayıda artçı sarsıntı nedeniyle, ilçede 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Camikebir Mahallesi Akhisar Caddesi'nde ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 2 katlı binanın bir kısmının yıkıldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

        Görüntüde, binadan beton parçalarının düşmesinin ardından çökmesi ve oluşan toz bulutu yer alıyor.

