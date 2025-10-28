Balıkesir'de zeytinliğe devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobilin zeytinliğe devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Balıkesir-Edremit kara yolu Köylüce mevkisinde H.F. idaresindeki 10 AFR 610 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yol kenarındaki zeytinliğe devrildi.
Kazada, sürücü H.F. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.F. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
