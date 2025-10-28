Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        AFAD Başkanı Pehlivan Sındırgı'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu:

        AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Burada, yaklaşık 10 dönümlük alanda, ilk etapta getirdiğimiz 100 konteynerin kurulumunu daha 24 saat dolmadan gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma mesai mefhumu gözetmeksizin gece boyunca devam edecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 21:13 Güncelleme: 28.10.2025 - 21:13
        AFAD Başkanı Pehlivan Sındırgı'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu:
        AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Burada, yaklaşık 10 dönümlük alanda, ilk etapta getirdiğimiz 100 konteynerin kurulumunu daha 24 saat dolmadan gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma mesai mefhumu gözetmeksizin gece boyunca devam edecek." dedi.

        Pehlivan, konteyner kent alanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sahaya gelir gelmez can kaybının olmamasının memnuniyetini yaşadıklarını, yaralananların da hastanelerde tedavi edilip taburcu olmasına ayrıca sevindiklerini belirtti.

        Afetlerde Türkiye Afet Müdahale Planı'nı (TAMP) devreye aldıklarına dikkati çeken Pehlivan, "Dün de deprem haberini alır almaz AFAD Başkanlığı ile 25 çalışma grubu, bütün bakanlıkların, ilgili kurumların temsilcilerinin olduğu 25 ana çözüm ortağını topladık ve hemen akabinde buraya intikal ettik." diye konuştu.

        Pehlivan, plan çerçevesinde çalışmaları koordine edip çalışmaları yerinde izlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "TAMP kapsamında en önemli başlıklarımızdan biri, afetin hemen akabinde hasar tespit çalışmalarının yapılması. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 250 araç, 507 personelle sahada tespitlerini yapmaya başladı. Bu tespitler yapılırken biz de AFAD Başkanlığı olarak, vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha dün Ankara'dan yola çıkarken Sayın Bakanımızın da talimatları doğrultusunda konteynerlerimizi yola çıkarmıştık ve ilk etapta 100 konteyneri Sındırgı ilçemize ulaştırdık."

        Bölgede hummalı bir çalışmanın devam ettiğini anlatan Pehlivan, "Burada, yaklaşık 10 dönümlük alanda, ilk etapta getirdiğimiz 100 konteynerin kurulumunu daha 24 saat dolmadan gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma mesai mefhumu gözetmeksizin gece boyunca devam edecek." ifadesini kullandı.

        Pehlivan, vatandaşlara konteyner ya da nakdi yardım, nakdi kira yardımı şeklinde alternatif sunduklarını, deprem sonrasında en kısa zamanda vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşıladıklarını da kaydetti.

        Bölgeye ulaştırılmak üzere 50 konteynerin daha yolda olduğunu belirten Pehlivan, ihtiyaç halinde bu sayıyı çoğaltabileceklerini vurguladı.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da depremin gerçekleştiği andan itibaren başta AFAD olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşların ekiplerinin saha taramalarına başladığını söyledi.

        İlçe merkezinde enkaz temizleme çalışmalarına başlandığını anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

        "Depremzedeleri ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhaneleri, okullar ve pansiyonları açık tuttuk. Dün gece bu kamu binalarından 82 kişi istifade etti, barınma ihtiyacını giderdi. Deprem sonrası zarar tespit çalışmalarını defterdarlığımız, 10 ekip ve 20 personelle başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 7 araç ve 37 personelle psikososyal destek verilmesi amacıyla 337 vatandaşımızla temas kurmuştur. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hasar tespit içerikli gelen ihbar sayısı, 122'dir."

