Balıkesir'de AK Parti İl Başkanlığı'ndan kan bağışı

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

Partinin İl Sosyal Politikalar Birimi'nin koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, partililer ve vatandaşlar kan bağışladı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, yaptığı açıklamada, kan bağışının sadece bir iyilik hareketi değil, aynı zamanda insani ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Aydemir, AK Parti'nin milletin yanında, insan hayatına dokunan her çalışmanın destekçisi olduğunu belirterek, Kızılay ile yürüttükleri bu kampanyanın partisinin bu anlayışın bir yansıması olduğunu kaydetti.