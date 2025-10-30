Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:58 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sındırgı'da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı.

        Depremin gerçekleştiği akşam 4, sonraki günkü artçılarda ise 2 katlı bir bina yıkıldı.

        Depremin ertesi günü inceleme ve belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

        Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı öncülüğünde, diğer resmi kurumların desteğiyle enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler, ilçede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

        Ağır hasarlı tespiti yapılan binalar, resmi süreçleri tamamlandıktan sonra yıkılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

        Benzer Haberler

        Balıkesirspor'da cumhuriyet coşkusu
        Balıkesirspor'da cumhuriyet coşkusu
        Sındırgı depremlerinin "ölü" fayların yeniden aktifleşmesiyle meydana geldi...
        Sındırgı depremlerinin "ölü" fayların yeniden aktifleşmesiyle meydana geldi...
        Sındırgı depreminde enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan kardeşler o a...
        Sındırgı depreminde enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan kardeşler o a...
        Edremit Körfezi'nde "kırma zeytin" mesaisi başladı
        Edremit Körfezi'nde "kırma zeytin" mesaisi başladı
        Sındırgı'da depremin ardından evlerine girmeye çekinenler, çadırlarda kalıy...
        Sındırgı'da depremin ardından evlerine girmeye çekinenler, çadırlarda kalıy...
        Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem