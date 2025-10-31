Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 20:38 Güncelleme: 31.10.2025 - 20:38
        Balıkesir'de kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kırsal Kocapınar Mahallesi Çaylak Şelalesi civarındaki kayalık alanda yürüyüş yapan B.T. ile R.K, kayalıklardan düşerek mahsur kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Susurluk İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen kayalıklardan düşen 2 kişiyi güvenli bölgeye çıkardı.

        Düşmenin etkisiyle hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

