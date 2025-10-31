Balıkesir'de kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Kırsal Kocapınar Mahallesi Çaylak Şelalesi civarındaki kayalık alanda yürüyüş yapan B.T. ile R.K, kayalıklardan düşerek mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Susurluk İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen kayalıklardan düşen 2 kişiyi güvenli bölgeye çıkardı.
Düşmenin etkisiyle hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
