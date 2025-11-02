Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından ağır hasar tespiti yapılan kırsal mahallelerdeki yapılarda kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 20:08 Güncelleme: 02.11.2025 - 20:08
        Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor
        AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ağır hasarlı konut, iş yeri ve hayvan damlarının kontrollü şekilde yıkımı yapılıyor.

        AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ağır hasarlı konut, iş yeri ve hayvan damlarının kontrollü şekilde yıkımı yapılıyor.

        Yıkım alanlarında iş makineleriyle moloz temizliği yapılırken, vatandaşlar da AFAD tarafından sağlanan konteynerlerde yaşamını sürdürüyor.

        İlçeye bağlı Kozlu Mahallesi'nde 19, Kertil Mahallesi'nde 23 yapı yıkılarak riskli durum ortadan kaldırıldı.

        Öte yandan, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları dronla görüntülendi.

