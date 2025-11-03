Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 16:07 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 11,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Öte yandan sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

        - "An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur"

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

        "Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur."

        - Tahliye edilen binanın çatısı kısmen çöktü

        Balıkesir Caddesi'nde daha önceki depremlerde tahliye kararı verilen bir binanın çatısı kısmen çöktü.

        Ekipler, ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

        Depremin ardından AFAD ekiplerinin öncülüğünde bölgedeki hasar tespit ve tarama faaliyetleri sürüyor.

        Mahalle sakinlerinden Mehmet Adışen, AA muhabirine, son zamanlarda şiddetli depremlerle yaşadıklarını hatırlatarak, "Bugün iki deprem oldu ve şiddetli hissettik. Binanın çatı kısmı da bu depremlerde iç tarafa çöktü." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem (4)
        Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem (4)
        Kar Spor İda Ultra Maratonu, 28-30 Kasım'da koşulacak
        Kar Spor İda Ultra Maratonu, 28-30 Kasım'da koşulacak
        Balıkesir'de 95 bin sentetik hap ele geçirildi
        Balıkesir'de 95 bin sentetik hap ele geçirildi
        Balıkesir'de 95 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Balıkesir'de 95 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem