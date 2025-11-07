Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'deki Gönen Çayı'nda kirliliğe karşı tedbir çağrısı

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Gönen Çayı'ndaki kirliliğin önlenmesi için tedbir alınması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 10:27 Güncelleme: 07.11.2025 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'deki Gönen Çayı'nda kirliliğe karşı tedbir çağrısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Gönen Çayı'ndaki kirliliğin önlenmesi için tedbir alınması çağrısında bulundu.

        Kaz Dağları'ndan doğarak Balıkesir'in Gönen ilçesinden Erdek Körfezi'ne dökülen çayda incelemelerde bulunan Sarı, kirliliğe neden olan atıkların engellenmesi gerektiğini söyledi.

        Sarı, eskiden çayda balıkların yaşadığını fakat şu anda bunun mümkün olmadığını belirterek, "Şuradaki kokuyu ve rengi ortadan kaldırmanın yolu çok basit. Bunu bu hale getiren neyse durduracağız." dedi.

        Atıkların çaya karışmasının engellenmesi gerektiğini dile getiren Sarı, şöyle devam etti:

        "Bir müddet sonra bu çay temiz akmaya başlayacak. Gönen Çayı'nın temiz akması, Marmara Denizi'nin müsilaj durumunu da olumlu yönde etkileyecektir. Bakın, şu anda su krizi yaşıyoruz. Şehirlerimizde su kesintileri başladı. Neden? Barajlarda su kalmadı. Yeniden her yerde su tasarrufuna yönelik şeyler görmeye başladık. Bunlar güzel fakat elimizdeki suya nasıl bakıyoruz? Su ve su güvenliği, ülke güvenliği ile ulusal güvenlikle eş değerdir. Su kirliliği sorunu sadece balıklarla ilgili değil tarım, insan sağlığı ve ulusal güvenlikle ilgilidir. Elimizdeki suyu bu hale getiriyoruz, kirletiyoruz. Derhal bu çayı bu hale getiren atıkları durdurmalıyız ve burayı kurtarmak için tüm tarafların bir araya geldiği toplantılarla acil eylem planı hazırlamalıyız. Aksi takdirde bu çay gibi Marmara Denizi'nin çevresindeki bütün akarsulardan Marmara Denizi'ne karışan atıklar olduğu müddetçe müsilajsız günler gelmeyecek. Müsilaj, tekrar tekrar gelecek."

        Sarı, gereken önlemlerin alınmadığı takdirde Gönen Deltası Sulak Alanı'nın risk altında olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor

        Benzer Haberler

        Sındırgı'da depremzede esnafa konteyner desteği
        Sındırgı'da depremzede esnafa konteyner desteği
        Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir Üniversitesi'nde Filistin ve Gazze temalı fotoğraf sergisi açıldı
        Balıkesir Üniversitesi'nde Filistin ve Gazze temalı fotoğraf sergisi açıldı
        Balıkesir Üniversitesinde deprem ve yangın tatbikatları yapıldı
        Balıkesir Üniversitesinde deprem ve yangın tatbikatları yapıldı
        Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı