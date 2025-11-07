Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Balıkesir Sındırgı'da incelemelerde bulundu

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 6,1 büyüklüğündeki depremlerin yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 19:40 Güncelleme: 07.11.2025 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Balıkesir Sındırgı'da incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 6,1 büyüklüğündeki depremlerin yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Dervişoğlu, ilçede yaşanan depremlerde ağır hasar alan Balıkesir Caddesi'ndeki yapılarda yıkım çalışmalarını takip etti.

        Esnaf ziyaretlerinde de bulunan Dervişoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir kafede açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, yaşanan doğal afetin etkilerinin el birliğiyle aşılması gerektiğini söyledi.

        Bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi için kanun teklifi verdiklerini ifade eden Dervişoğlu,"Yaşanan bütün sıkıntıları biliyoruz. O sıkıntıların aşılabilmesi için de atılması icap eden gerekli bütün adımları atıyor ve sizlere hizmetin gereğini yerine getirmeye çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

        Dervişoğlu, vatandaşlardan müsterih olmalarını istediklerini belirterek, ilçedeki sıkıntının omuz omuza verilerek aşılacağını vurguladı.

        Daha sonra Dervişoğlu, İvrindi İlçe Belediye Başkanı Önder Lapanta'yı ziyaret etti.

        Dervişoğlu'na, ziyaretlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ve partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Dervişoğlu: Birlikte omuz omuza vererek mücadelenize ortak olacağım
        Dervişoğlu: Birlikte omuz omuza vererek mücadelenize ortak olacağım
        Gönen'de şap hastalığına karşı denetimler arttı
        Gönen'de şap hastalığına karşı denetimler arttı
        Coğrafi işaretli Kazak fasulyesinde ilk hasat festivali yapıldı
        Coğrafi işaretli Kazak fasulyesinde ilk hasat festivali yapıldı
        Büyükşehir'den okul servislerine denetim
        Büyükşehir'den okul servislerine denetim
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu yıl erken anıldı
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu yıl erken anıldı
        Gönen'de trafik kazasında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Gönen'de trafik kazasında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı