İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Balıkesir Sındırgı'da incelemelerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 6,1 büyüklüğündeki depremlerin yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Dervişoğlu, ilçede yaşanan depremlerde ağır hasar alan Balıkesir Caddesi'ndeki yapılarda yıkım çalışmalarını takip etti.

Esnaf ziyaretlerinde de bulunan Dervişoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir kafede açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, yaşanan doğal afetin etkilerinin el birliğiyle aşılması gerektiğini söyledi.

Bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi için kanun teklifi verdiklerini ifade eden Dervişoğlu,"Yaşanan bütün sıkıntıları biliyoruz. O sıkıntıların aşılabilmesi için de atılması icap eden gerekli bütün adımları atıyor ve sizlere hizmetin gereğini yerine getirmeye çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Dervişoğlu, vatandaşlardan müsterih olmalarını istediklerini belirterek, ilçedeki sıkıntının omuz omuza verilerek aşılacağını vurguladı.