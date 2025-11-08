Gömeç'te 50 bin enginar fidesi dağıtıldı

Balıkesir'de Gömeç İlçe Belediyesi tarafından temin edilen 50 bin enginar fidesi üreticilere ve vatandaşlara dağıtıldı.

Nuri Bozyel Kültür Merkezi'nde Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı'nın katılımıyla gerçekleşen fide dağıtım töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bağcı, törende yaptığı konuşmada, enginarın ilçede her geçen yıl daha fazla kazanç sağlayan bir ürün haline geldiğini belirterek, "Çiftçimize destek olabilmek adına 50 bin enginar fidesi dağıtma kararı aldık. 'Üreten Gömeç' vizyonumuzla, hem çiftçimizi hem de üretmek isteyen her vatandaşımızı desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Enginar fidelerini teslim alan kırsal Kuyualan Mahallesi Muhtarı İlhan Kural da projenin çiftçiler için güzel ve örnek bir çalışma olduğunu dile getirdi.