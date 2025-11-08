Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Balıkesir'de partisinin 4. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Biz siyaseti kendimiz için değil büyük Türk milleti, büyük Türkiye Cumhuriyeti için yapıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 14:20 Güncelleme: 08.11.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Balıkesir'de partisinin 4. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Biz siyaseti kendimiz için değil büyük Türk milleti, büyük Türkiye Cumhuriyeti için yapıyoruz." dedi.

        Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Balıkesir 4. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Türk siyasetinin samimiyet yuvası olduğunu söyledi.

        İYİ Parti'nin kökleri sağlam bir parti olduğunu ifade eden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

        "Toplumun bütün kesimlerinden, bütün siyasi partilerden, bütün siyasi partilerin kadrolarından arkadaşlarımızla yol arkadaşlığı yapıyoruz. Biz kökümüzü kurtardık. Buna şahit oldular. Şimdi üzerimizde farklı farklı oyunlar oynanıyor. Türk siyasetinin üzerinde siyasi şahsiyetlerin üzerinde yargıyı da araçsallaştırarak kurguladıkları birtakım senaryoların olduğunu biliyorsunuz. Ben faniyim. Bugün varım, yarın yokum. Üzerimizde oyun oynasanız, siyasi ömrümüze vade biçseniz ne olur ki? Biz siyaseti kendimiz için değil büyük Türk milleti, büyük Türkiye Cumhuriyeti için yapıyoruz."

        Dervişoğlu, Anadolu'nun her yerini karış karış dolaştıklarını ve 500'ün üzerinde sivil toplum kuruluşuyla bir araya geldiklerini kaydetti.

        Kongreye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, partinin il ve ilçe yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de makineli hasat zeytinde verimi artırıyor
        Balıkesir'de makineli hasat zeytinde verimi artırıyor
        Gömeç'te 50 bin enginar fidesi dağıtıldı
        Gömeç'te 50 bin enginar fidesi dağıtıldı
        Bakan Tekin esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti
        Bakan Tekin esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti
        Gönen Çayı'nda ekolojik çöküş: Bilim insanlarından acil eylem çağrısı
        Gönen Çayı'nda ekolojik çöküş: Bilim insanlarından acil eylem çağrısı
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Balıkesir Sındırgı'da incelemelerde bul...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Balıkesir Sındırgı'da incelemelerde bul...
        Dervişoğlu: Birlikte omuz omuza vererek mücadelenize ortak olacağım
        Dervişoğlu: Birlikte omuz omuza vererek mücadelenize ortak olacağım