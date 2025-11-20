Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Uluslararası turnuvalarda dereceye giren Balıkesirli sporculara coşkulu karşılama

        Çeşitli branşlarda dereceye girerek Balıkesir'in adını dünyaya duyuran milli sporcular, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret etti.

        Giriş: 20.11.2025 - 19:04 Güncelleme: 20.11.2025 - 19:04
        Çeşitli branşlarda dereceye girerek Balıkesir'in adını dünyaya duyuran milli sporcular, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret etti.

        Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nafia Kuş Aydın, atlı okçuluk branşında çeşitli dereceler elde eden Alperen Demir, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda duatlon branşında gümüş madalyanın sahibi olan Enes Kızılcık ve triatlon branşında dördüncü olan milli sporcu Dilara Kara, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'la bir araya geldi.

        Milli sporcuları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi protokol girişinde ellerinde çiçeklerle karşılayan Başkan Ahmet Akın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sporculara ödüllerini takdim etti.

        Akın'ın yanı sıra diğer grup başkanvekilleriyle fotoğraf çektiren sporcular, meclis üyeleri tarafından tebrik edilerek ayakta alkışlandı.

        Akın, burada yaptığı konuşmada, "Balıkesirimiz'i gururlandıran kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İyi ki varlar. Yürekten teşekkür ederiz. Ağladım, gerçekten ağladım. İnanın, bizleri çok gururlandırdınız. Balıkesir için çok önemli başarılar elde ettiniz. Gençlerimize örnek oldunuz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

