        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 20:03 Güncelleme: 20.11.2025 - 20:03
        Alınan bilgiye göre, Mert Uslu idaresindeki 16 EDE 43 plakalı otomobil, Balıkesir-Bursa kara yolunun Susurluk Şeker Fabrikası mevkisinde A.A.K. yönetimindeki 22 ADG 671 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü Uslu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Uslu'nun cesedi, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yaralı tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

