Balıkesir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Mert Uslu idaresindeki 16 EDE 43 plakalı otomobil, Balıkesir-Bursa kara yolunun Susurluk Şeker Fabrikası mevkisinde A.A.K. yönetimindeki 22 ADG 671 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Uslu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Uslu'nun cesedi, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaralı tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
