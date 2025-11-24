Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, Balıkesir Sındırgı'da konuştu:

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ağustos ayından bu yana depremlerin yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde incelemelerde bulunarak, "Bu tür afet bölgelerinde her zaman eksik kalan işler olacaktır ama genel anlamda bütün işlerin yapıldığını görüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 19:55 Güncelleme: 24.11.2025 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Genel Başkanı Destici, Balıkesir Sındırgı'da konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ağustos ayından bu yana depremlerin yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde incelemelerde bulunarak, "Bu tür afet bölgelerinde her zaman eksik kalan işler olacaktır ama genel anlamda bütün işlerin yapıldığını görüyoruz." dedi.

        24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Karesi Şehit Cemil Erkek Ortaokulu'nu ziyaret eden Destici, öğretmenlerin gününü kutladı, öğrencilerle sohbet etti.

        Daha sonra depremlerin yaşandığı Sındırgı'ya geçen Destici, Kaymakam Doğukan Koyuncu ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'a ziyarette bulundu.

        Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Destici, depremde yıkılan ve hasar gören binalara ilişkin bilgi aldı.

        Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan depremler nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Depremin kent merkezindeki binaların yanı sıra kırsal mahallelerdeki evlerde de ciddi hasar oluşturduğuna değinen Destici, "Vatandaşlarımız, devletimiz tüm kurumlarıyla burada olduğunu, vatandaşlarımızın barınma, konteyner, çadır, yiyecek, ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gerekli olan her şeyin yapıldığını ifade ettiler. Bu tür afet bölgelerinde her zaman eksik kalan işler olacaktır ama genel anlamda bütün işlerin yapıldığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

        Destici, bölgedeki vatandaşların taleplerinin olduğunu dile getirerek, "Mesela Meclis'e verilmiş olan bir kanun teklifi var. Meclis'te Balıkesir'i temsil eden milletvekillerinin ortak imzasıyla buranın afet bölgesi ilan edilmesi noktasında vatandaşımız kayıplarının giderilmesini istiyor. Mesela esnafımızın mağduriyeti var. Dolayısıyla da onlar borçların ötelenmesini istiyorlar. Faizlerinin silinmesini istiyorlar. Bu talepler devletimiz, hükumetimiz ve ilgili kurumlarımız tarafından karşılanacaktır. Biz de bu talepleri ileteceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"

        Benzer Haberler

        Öğretmenler günü Edremit'te kutlandı
        Öğretmenler günü Edremit'te kutlandı
        İş Sanat Anadolu Sergileri ile Edremit'te "Ege Havası"
        İş Sanat Anadolu Sergileri ile Edremit'te "Ege Havası"
        Balıkesir'de lisanslı depoculuğun gelecek yıl hizmete sunulması hedefleniyo...
        Balıkesir'de lisanslı depoculuğun gelecek yıl hizmete sunulması hedefleniyo...
        Balıkesir'de Ayfer öğretmen 44 yıl sonra öğrencileriyle buluştu
        Balıkesir'de Ayfer öğretmen 44 yıl sonra öğrencileriyle buluştu
        Balıkesir'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
        Balıkesir'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
        Ayvalık'ta öğretmenler günü coşkuyla kutlandı
        Ayvalık'ta öğretmenler günü coşkuyla kutlandı