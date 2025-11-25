Balıkesir'den kısa kısa

Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) tarafından Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen "Karbonsuz Balıkesir Projesi kapsamında düzenlenen Karbon Salımı Farkındalık Yarışması tamamlandı.

BASİAD Başkanı Selçuk Savaş, kentteki bir otelde düzenlenen ödül töreninin açılışında bir konuşma yaptı.

Yarışmaya dijital ve yazılı olarak yapılan başvurular, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Türker başkanlığında oluşturulan 7 kişilik bağımsız heyet tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda Mehmet Yalaz "Verim Gören" isimli projesiyle birinci, Yunus Burunsuzoğlu "Karbon Sıfır 10-Temiz Gelecek Platformu" çalışmasıyla ikinci, Ensar Muhammed Işık ise "Enerji Verimliliği Kapsamında Binalarda Dijital İkiz Modeli" projesiyle üçüncü oldu.

Dereceye giren diğer katılımcılara da sertifikaları takdim edildi.

Programda BASİAD Genel Sekreteri Erdoğan Dur, proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin slayt eşliğinde bir değerlendirme yaptı.