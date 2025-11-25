Habertürk
        Balıkesir'den kısa kısa

        Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) tarafından Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen "Karbonsuz Balıkesir Projesi kapsamında düzenlenen Karbon Salımı Farkındalık Yarışması tamamlandı.

        Balıkesir'den kısa kısa
        Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) tarafından Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen "Karbonsuz Balıkesir Projesi kapsamında düzenlenen Karbon Salımı Farkındalık Yarışması tamamlandı.

        BASİAD Başkanı Selçuk Savaş, kentteki bir otelde düzenlenen ödül töreninin açılışında bir konuşma yaptı.

        Yarışmaya dijital ve yazılı olarak yapılan başvurular, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Türker başkanlığında oluşturulan 7 kişilik bağımsız heyet tarafından değerlendirildi.

        Değerlendirme sonucunda Mehmet Yalaz "Verim Gören" isimli projesiyle birinci, Yunus Burunsuzoğlu "Karbon Sıfır 10-Temiz Gelecek Platformu" çalışmasıyla ikinci, Ensar Muhammed Işık ise "Enerji Verimliliği Kapsamında Binalarda Dijital İkiz Modeli" projesiyle üçüncü oldu.

        Dereceye giren diğer katılımcılara da sertifikaları takdim edildi.

        Programda BASİAD Genel Sekreteri Erdoğan Dur, proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin slayt eşliğinde bir değerlendirme yaptı.

        - Edremit'te "Benim Güvenli Evim Projesi"

        Edremit ilçesinde, Jandarma Komutanlığı koordinesinde "Benim Güvenli Evim" adlı projesi gerçekleştirildi.

        Çocukların zihnindeki güvenli dünya algısının yetişkinlerde farkındalık oluşturması amacıyla hazırlanan proje, Cumhuriyet Meydanı'nda hayata geçirildi.

        Proje kapsamında çocuklar hayallerindeki güvenli evi anlattı.

        İlçe genelinde öğrenciler arasında resim, şiir ve slogan yarışması düzenlendi.

        Öğrencilerin kadına yönelik şiddetin olmadığı, güvenli ve huzurlu bir aile ortamını hayal ederek ortaya koydukları eserler, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan alanda sergilendi.

        Etkinlikte, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

