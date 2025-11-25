Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası törenle açıldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi.

Havran'da gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, emniyet teşkilatının vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını vurguladı.

Yeni hizmet binalarının, personelin motivasyonunu artırdığını ve vatandaşa sunulan hizmet kalitesine doğrudan katkı sağladığını belirten Ustaoğlu, "Devletimizin imkanlarıyla inşa edilen, modern donanıma sahip bu yeni hizmet binamızın Havranlı hemşehrilerimize ve emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Burada görev yapacak kahraman polislerimiz, ilçemizin asayişini sağlamak için çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından İlçe Müftüsü tarafından dua edildi. Vali Ustaoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, açılış kurdelesini keserek binayı hizmete açtı.