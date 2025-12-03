Sındırgı'da öğrencinin isteği üzerine polis, jandarma ve itfaiye araçları okul bahçesine getirildi

Program sırasında öğrencilerden biri, itfaiye aracını görmek istediğini söyleyince belediye ekipleri harekete geçti. İtfaiye aracıyla birlikte polis ve jandarma ekipleri de destek vererek araçlarını İbrahim Ethem Akıncı İlkokulu bahçesine getirdi.

Etkinliğe Kaymakam Doğukan Koyuncu ile Belediye Başkanı Serkan Sak da katıldı.

