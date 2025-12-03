Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'da öğrencinin isteği üzerine polis, jandarma ve itfaiye araçları okul bahçesine getirildi

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir öğrencinin isteği üzerine polis, jandarma ve itfaiye araçları okul bahçesine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 17:00 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sındırgı'da öğrencinin isteği üzerine polis, jandarma ve itfaiye araçları okul bahçesine getirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir öğrencinin isteği üzerine polis, jandarma ve itfaiye araçları okul bahçesine getirildi.

        Gençlik Merkezi'nde özel gereksinimli öğrencilere yönelik program düzenlendi.

        Etkinliğe Kaymakam Doğukan Koyuncu ile Belediye Başkanı Serkan Sak da katıldı.

        Program sırasında öğrencilerden biri, itfaiye aracını görmek istediğini söyleyince belediye ekipleri harekete geçti. İtfaiye aracıyla birlikte polis ve jandarma ekipleri de destek vererek araçlarını İbrahim Ethem Akıncı İlkokulu bahçesine getirdi.

        Öğrenciler araçlara binerek ekipmanları inceledi ve sirenleri deneyimledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ormanın ortasındaki karavanlar alev aldı!
        Ormanın ortasındaki karavanlar alev aldı!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?

        Benzer Haberler

        Sındırgı'da depremin yaraları sarılıyor Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu: "...
        Sındırgı'da depremin yaraları sarılıyor Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu: "...
        Büyükşehir'den okullara spor ekipmanı desteği
        Büyükşehir'den okullara spor ekipmanı desteği
        Erdek'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
        Erdek'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
        Vali Ustaoğlu: Sındırgı'da hiçbir vatandaşımız açıkta değil
        Vali Ustaoğlu: Sındırgı'da hiçbir vatandaşımız açıkta değil
        Balıkesirspor'da Kavçak'tan teşekkür
        Balıkesirspor'da Kavçak'tan teşekkür
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Sındırgı'daki çalışmaları inceledi
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Sındırgı'daki çalışmaları inceledi