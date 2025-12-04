Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 14:19 Güncelleme: 04.12.2025 - 14:19
        Balıkesir'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı kırsal Avcılar Mahallesi Samanyolu Caddesi'ndeki müstakil evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çatıdan yükselen dumanları gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Evin çatısında hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

