Balıkesir'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Evin çatısında hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.

İlçeye bağlı kırsal Avcılar Mahallesi Samanyolu Caddesi'ndeki müstakil evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

