Balıkesir'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Avcılar Mahallesi Samanyolu Caddesi'ndeki müstakil evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çatıdan yükselen dumanları gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Evin çatısında hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
