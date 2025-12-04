Habertürk
        Balıkesir'de PVC üretimi yapan işletmede çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'de PVC üretimi yapan işletmede çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde PVC kapı ve pencere üretimi yapan işletmede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 09:45 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:45
        Balıkesir'de PVC üretimi yapan işletmede çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'in Gönen ilçesinde PVC kapı ve pencere üretimi yapan işletmede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gönen Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan PVC üretimi yapılan işletmede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangın, bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Yangında işletmede maddi hasar oluştu.

