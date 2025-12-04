Sındırgı'da sis etkili oldu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sis etkili oldu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sis etkili oldu.
İlçede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Özellikle ana arterlerde sürücüler kontrollü ilerledi.
Sisin ilçe merkezinin yanı sıra bazı kırsal bölgelerde de etkili olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.