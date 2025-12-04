Dursunbey'de çıkan ev yangını söndürüldü
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Çiftçi Mahallesi 14014 Sokak'taki tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında, evde maddi hasar oluştu.
