        Balıkesir'de bahçeden zeytin çalan 2 kişi tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bahçelerden zeytin çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 21:15 Güncelleme: 16.12.2025 - 21:15
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bahçelerden zeytin çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

        İlçeye bağlı kırsal Hekimzade Mahallesi'ndeki Ali Baydar'a ait bahçeden yaklaşık 10 ton zeytin çalınması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin bölgeye tekrar gelebileceği ihtimali dolayısıyla geçiş noktalarına fotokapan yerleştirerek, bölgeyi izlemeye aldı.

        Görüntülerinin incelenmesi sonucunda, bahçeye ellerinde zeytin silkme sırıkları ve boş çuvallarla 2 erkek şüphelinin girdiği, şüphelilerin bahçedeki zeytinleri alıp çaldıkları mahsulü İbrahimce Mahallesi'nde bir sokağa bıraktığı belirlendi.

        Kimlikleri belirlenen E.Ç ve E.K, İbrahimce Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

        Şüpheliler ifadelerinde, çaldıkları zeytinleri A.M'ye sattıklarını ve aynı bölgeden daha önce de birçok kez hırsızlık yaptıklarını itiraf etti.

        Bunun üzerine yakalanan A.M hakkında, "suç eşyasını satın alma" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklandı.

