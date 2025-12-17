Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Marmara Adası'nda çıkan ot yangını söndürüldü

        Balıkesir'in Marmara Adası'nda otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 02:49 Güncelleme: 17.12.2025 - 02:49
        Marmara Adası'nda çıkan ot yangını söndürüldü
        Balıkesir'in Marmara Adası'nda otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Okullar Mahallesi Cevizlik Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesiyle yangın yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını civardaki zeytinlik alana sirayet etmeden söndürdü.

