Marmara Adası'nda çıkan ot yangını söndürüldü
Balıkesir'in Marmara Adası'nda otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Okullar Mahallesi Cevizlik Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesiyle yangın yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını civardaki zeytinlik alana sirayet etmeden söndürdü.
