        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de gölette ölü bulunan Elif Kumal'ın ön otopsi raporu hazırlandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden 27 Aralık'ta ayrıldıktan sonra kaybolan ve dün Yukarıyapıcı Göleti'nde ölü bulunan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 12:01 Güncelleme: 05.01.2026 - 12:01
        Balıkesir'de gölette ölü bulunan Elif Kumal'ın ön otopsi raporu hazırlandı
        Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden 27 Aralık'ta ayrıldıktan sonra kaybolan ve dün Yukarıyapıcı Göleti'nde ölü bulunan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta kamp yaptığı arkadaşı E.G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılan ve dün göletteki aracının içinde ölü bulunan Kumal'ın cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

        Soruşturma kapsamında hayatını kaybeden Kumal için yapılan otopsi işleminin ardından ön rapor hazırlandı.

        Raporda Kumal'ın, "suda boğulma" sonucu yaşamını yitirdiği tespitine yer verildi.

        Kumal'dan alınan doku ve kan örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kumal'ın kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor doğrultusunda belirleneceği öğrenildi.

        - Olay

        Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta kamp yaptığı arkadaşı E.G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Elif Kumal'ın bulunması amacıyla jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince arama çalışması yürütülmüş, çok sayıda noktada arama çalışması yapılmıştı. Çalışmalarda dün Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunan araç içindeki Kumal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

