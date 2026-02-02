Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de sağanak etkili oldu

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 13:03 Güncelleme: 02.02.2026 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçe genelinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Biriken sular nedeniyle araçlar ve yayalar zorluk yaşadı.

        Ali Çetinkaya Mahallesi Çoruk mevkisinde oluşan su birikintisi nedeniyle evinden çıkamayan 72 yaşındaki F.Y'nin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

        Ekipler, güvenli şekilde tahliye ettiği F.Y'yi sağlık kontrollerinin ardından Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden kızı Ş.A'ya teslim etti.

        İlçe genelindeki yağışların aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da kar havası... Pekiyi yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        İstanbul'da kar havası... Pekiyi yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        Altınları çaldı, 45 gün sonra yakalandı
        Altınları çaldı, 45 gün sonra yakalandı
        Öldürdükleri yaşlı adamın oğluyla plan yaptılar iddiası!
        Öldürdükleri yaşlı adamın oğluyla plan yaptılar iddiası!
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Balıkesirspor Teknik Direktörü Zafer Uysal: "Sahadaki iyi mücadelemiz skora...
        Balıkesirspor Teknik Direktörü Zafer Uysal: "Sahadaki iyi mücadelemiz skora...
        Balıkesir Büyükşehirden 20 ilçeye peyzaj çalışması
        Balıkesir Büyükşehirden 20 ilçeye peyzaj çalışması
        Ayvalıkgücü seriyi 8 maça çıkardı
        Ayvalıkgücü seriyi 8 maça çıkardı
        Balıkesir'de yazlıklar su altında kaldı
        Balıkesir'de yazlıklar su altında kaldı
        Balıkesirspor lidere direnemedi
        Balıkesirspor lidere direnemedi
        Balıkesir'de sağanak; yazlıkları ve tarım alanlarını su bastı
        Balıkesir'de sağanak; yazlıkları ve tarım alanlarını su bastı