        Balıkesir'de tarihi Redif Kışlası restore ediliyor

        Balıkesir'de tarihi Redif Kışlası restore ediliyor

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde yer alan ve halk arasında tarihi "Redif Kışlası" olarak bilinen Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Sağlık Bilimleri Fakültesi binasında restorasyon çalışmaları başladı.

        Giriş: 10.02.2026 - 12:04 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:04
        Balıkesir'de tarihi Redif Kışlası restore ediliyor
        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde yer alan ve halk arasında tarihi "Redif Kışlası" olarak bilinen Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Sağlık Bilimleri Fakültesi binasında restorasyon çalışmaları başladı.

        İhsaniye Mahallesi'nde üniversiteye ait tarihi yapıya ilişkin restorasyon ihale süreci, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.

        Bina, başlatılacak restorasyon kapsamında özgün mimari dokusu korunarak taşıyıcı ve tamamlayıcı yapı elemanları güçlendirilecek, mevcut malzeme ve detaylar aslına uygun şekilde onarılacak.

        Restorasyonun 2029 yılında tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi.

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, gazetecilere, binanın Bandırma tarihi için önemli bir yapı olduğunu söyledi.

        Boz, binanın restorasyon çalışmaları sonucunda üniversite bünyesinde eğitim faaliyetlerine devam edeceğini dile getirdi.

        Restorasyon çalışmalarının şantiye şefliğini yürüten yüksek mimar Berkay Doğan da binanın, kentin geçmişini ve mimari kültürünü yansıtan önemli bir yapı olduğunu belirterek, restorasyon sürecinde yapının özgünlüğünü koruyarak güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

        Yüklenici firma yetkilisi Veysel Çabas da yapılan ilk incelemelerde binanın iyi durumda olduğunu ifade etti.

        Binada statik açıdan herhangi bir sorun bulunmadığını vurgulayan Çabas, "Bağdadi ve ahşap elemanlar aslına uygun şekilde yenilenecek. Çalışmaları, planlanan süre içinde ve öngörülen kalite standartlarında tamamlayacağız." dedi.

        - Tarihi Redif Kışlası

        1901-1925 yılları arasında Redif Kışlası karargahı olarak yapılan bina, 1915-1921 yılları arasında askeri hastane, 1921-1940 yılları arasında 127'nci Piyade Alayı karargahı, 1940-1950 yıllarında da Konak Komutanlığı ve askeri hastane olarak hizmet verdi.

        1950-1986 yılları arasında Bandırma Askerlik Şubesi olarak kullanılan yapı, daha sonra Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları bünyesinde eğitim amaçlı kullanıldı.

