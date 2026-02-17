Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Kurtuluş Savaşı kahramanı Köprülü Hamdi Bey Edremit'te anıldı

        Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Kuvayımilliye'nin önemli isimlerinden dönemin Edremit Kaymakamı Köprülü Hamdi Bey şehit edilişinin 106. yılında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 17:55 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurtuluş Savaşı kahramanı Köprülü Hamdi Bey Edremit'te anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Kuvayımilliye'nin önemli isimlerinden dönemin Edremit Kaymakamı Köprülü Hamdi Bey şehit edilişinin 106. yılında anıldı.

        Edremit Kaymakamlığı ve Edremit Belediyesi koordinesinde düzenlenen anma programı, Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Köprülülü Şehit Hamdi Bey'in vatan sevgisi ve bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlıklar anlatıldı.

        Törenin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, anıta karanfil bıraktı.

        Anma etkinlikleri kapsamında Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde panel düzenlendi.

        Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Zeki Çevik ve Prof. Dr. Abdullah Soykan'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, Şehit Hamdi Bey'in cephanelik baskınları (Akbaş Baskını) ve Güney Marmara'daki direniş hareketleri üzerindeki etkisi kapsamlı şekilde ele alındı.

        Program, şehitler için yapılan duaların ardından Hamdi Bey'in hayatını anlatan görsel sunumlarla sona erdi.

        Anma programına Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Arazi kavgasında 2'si kadın 10 kişi yaralandı
        Arazi kavgasında 2'si kadın 10 kişi yaralandı
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de GençBizz Lise Girişimcilik Programı düzenlendi
        Balıkesir'de GençBizz Lise Girişimcilik Programı düzenlendi
        Balıkesir'de Muhtarlık Koordinasyon birimi hayata geçirildi
        Balıkesir'de Muhtarlık Koordinasyon birimi hayata geçirildi
        Balıkesir'de tarihi eski cami çürümeye başladı
        Balıkesir'de tarihi eski cami çürümeye başladı
        Balıkesir'de asfalt yol, sağanak sonrası çöktü
        Balıkesir'de asfalt yol, sağanak sonrası çöktü
        Balıkesir'de sağanak nedeniyle kara yolunda yarıklar oluştu
        Balıkesir'de sağanak nedeniyle kara yolunda yarıklar oluştu
        MEM Müdürü Selehattin Kal kan bağışı yaparak örnek oldu Milli Eğitimden Kız...
        MEM Müdürü Selehattin Kal kan bağışı yaparak örnek oldu Milli Eğitimden Kız...