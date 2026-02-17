Canlı
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de sağanak nedeniyle kara yolunda yarıklar oluştu

        Balıkesir'de etkili olan sağanak nedeniyle Balıkesir-Savaştepe kara yolunun bir bölümünde yarıklar oluştu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 13:07 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:07
        Balıkesir'de sağanak nedeniyle kara yolunda yarıklar oluştu
        Balıkesir'de etkili olan sağanak nedeniyle Balıkesir-Savaştepe kara yolunun bir bölümünde yarıklar oluştu.

        Balıkesir-Savaştepe kara yolunun Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki yaklaşık 100 metrelik bir bölümünde sağanak nedeniyle yarıklar meydana geldi.

        Yoldaki bozulmayı gören sürücüler, durumu jandarma ve Karayolları ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, yolda güvenliği sağladı.

        Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

