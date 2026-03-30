Balıkesir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kepsut-Balıkesir kara yolunun Hayvan Pazarı kavşağında, Ş.D. idaresindeki 10 BG 158 plakalı hafif ticari araç ile 10 R 7677 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Ş.D, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

