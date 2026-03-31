Balıkesir'de yangın çıkan binadaki vatandaşlar merdivenle tahliye edildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 31.03.2026 - 00:06
Ayyıldız Mahallesi 4015 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
