Balıkesir'de yangın çıkan binadaki vatandaşlar merdivenle tahliye edildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü.





Ayyıldız Mahallesi 4015 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



