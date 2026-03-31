Balıkesir'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Gazicelal Mahallesi 10049 Sokak'taki bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralanan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

