        Balıkesir'deki Çaygören Barajı yüzde 98 doluluğa ulaştı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Çaygören Barajı yüzde 98 doluluğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 16:06 Güncelleme:
        İlçede günlerdir devam eden yağışlar nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi. Bazı bölgelerde köprü geçişleri ile tarım arazileri su altında kaldı.

        Yağışlarle ilçedeki Çaygören Barajı'ndaki doluluk oranı 18 yıl sonra en yüksek seviye olan yüzde 98'e ulaştı.

        Taşkın riskine karşı Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından kontrollü su salımı gerçekleştirildi.

        Sındırgı Belediyesi ekipleri de su baskınlarının yaşandığı bölgelerde temizlik yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Benzer Haberler

        Balıkesir'de Kütüphane Haftası dolayısıyla "İyileştiren Kütüphane" programı...
        Balıkesir'de Kütüphane Haftası dolayısıyla "İyileştiren Kütüphane" programı...
        Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Turnuvaları başladı
        Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Turnuvaları başladı
        Burhaniye'de sık kaza yaşanan kavşağa düzenleme yapılması istendi
        Burhaniye'de sık kaza yaşanan kavşağa düzenleme yapılması istendi
        Ayvalık'ta Çanakkale destanı halk danslarıyla yaşatıldı Ayvalıklı öğretmenl...
        Ayvalık'ta Çanakkale destanı halk danslarıyla yaşatıldı Ayvalıklı öğretmenl...
        Türk Akademisyene Japonya'da "En İyi Bildiri" ödülü
        Türk Akademisyene Japonya'da "En İyi Bildiri" ödülü
        Büyükşehir'den Kütüphane Haftası'na özel etkinlikler
        Büyükşehir'den Kütüphane Haftası'na özel etkinlikler