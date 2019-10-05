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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Deterjan Fabrikası gibi okul

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Recep Gençer Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesini ziyaret eden Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, okul hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Deterjan Fabrikası gibi okul

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Recep Gençer Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesini ziyaret eden Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, okul hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Bandırma Recep Gençer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'R&G' markasıyla sıvı temizlik maddeleri üretiyor. Günlük çalışma saatlerine göre yevmiye alan öğrencilerin ürettiği temizlik ürünleri resmi kurumlara ve okullara satılıyor. Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmenlerinin desteğiyle üretim yapan öğrenciler, okullarına katkı sağlamanın yanı sıra hem mesleklerini öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.
2017 yılında kurdukları döner sermaye işletmesinde, kimya teknolojileri alanında geliştirilen temizlik ve kozmetik ürünlerinin üretimini, Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi DÖSE işletmesi adına tescillenen R&G markası ile gerçekleştiriliyor. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından sağlanan mali destek ile kurulan analiz laboratuvar ile üretimin her aşamasında okul bünyesinde yapılabilir olması üretim kalitesini arttırdığı gibi R&G marka değerine de önemli katkılar sağlıyor.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programı kapsamında Bandırma Recep Gençer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hayata geçirilen "Memleket Meselesinin Tek Çözümü İstihdam ve Kalifiye Eleman" Projesine verdiği destekler sonucunda mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve bölge sanayisine ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlandı.
Bulaşık deterjanı, el sabunu, çamaşır yumuşatıcısı, oda parfümü, bulaşık makinesi ve çamaşır suyu gibi ürünlerin yer aldığı listedeki ürünler standartların üstünde bir kaliteyle üretiliyor. Kimya Teknolojileri Laboratuvarı Türkiye'deki okullarda bulunan en iyi kimya laboratuvarlarından biri olma özelliğini taşıyor. Öğrenciler bu bölümlerde uygulamalı olarak eğitim görüyor. Okulda üretilen ürünler talep üzerine kamu kurumlarına ve özel sektöre satılıyor.
Piyasaya göre daha ucuza satılıyor
Öğrenciler okulda çamaşır suyundan, yüzey temizleyicisine, bulaşık deterjanından, kolonya ve oda parfümüne kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyor. Karşılığında ise çalıştıkları saatlere göre günlük yevmiye alıyorlar. Öğrencilerin atölyesinden çıkan temizlik ürünleri resmi kurumlara piyasadaki fiyatların altında satılıyor.
Görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bandırma Recep Gençer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulunarak, öğrencilerin hazırlamış oldukları projeleri, çalışmaları ve okul bünyesinde bulunan laboratuvarları inceledi. Ziyarette, Vali Ersin Yazıcı'ya Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen eşlik ederek, okulun genel durumu, çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Vali Yazıcı, okul bünyesinde bulunan Kimya Laboratuvarında eğitim gören öğrencilerle çalışmaları hakkında sohbet etti.
Vali Yazıcı ziyarette yaptığı açıklamada, teknik ve mesleki liselerin önemine işaret ederek, bu liselerin iş kollarında ihtiyaç duyulan nitelikli elemanın yetişmesinde üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi. Vali Yazıcı, "Bu okulda çocuklarımız mesleki eğitimlerini tam olarak alıyor. Çalışma hayatına atıldıklarında da gördükleri eğitim sayesinde ne yapacaklarını bildikleri için başarılı oluyorlar." diye konuştu.
Bu okullara Türkiye'nin ihtiyacı var
Meslek liselerinin sektörlere büyük katkı sağladığını belirten Vali Yazıcı, "Meslek lisesi mezunları hemen iş buluyor. Eğitimine devam etmek isteyenler yüksekokulda eğitimlerini sürdürüyor. Bu okullarımız, Türkiye'nin geleceğinde ve çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı, genç işgücü yetiştirilmesinde çok önemli olduğunu bir kere daha vurguluyorum. Meslek lisesi mezunlarına bu ülkenin çok ihtiyacı var. Milli Eğitim Bakanlığımız son yıllarda mesleki ve teknik eğitimin kapsamını genişletmek ve niteliğini yükseltmek için çok büyük gayret göstermektedir. Kalifiye eleman yetiştirmek için de işletmelerle işbirliği çok önem arz ediyor."dedi.
Türkiye'nin gelişme trendini nitelikli gençler ile yakalayacağını, bu bağlamda gençlere büyük görev düştüğünü vurgulayan Vali Yazıcı, okul çağında kendini yetiştirmiş, bilgi teknolojilerini kullanmayı bilen gençlerin fabrikalarda, üretim tesislerinde yer sahibi olması ile ülkenin önünün açılacağını ifade etti.
Vali Yazıcı, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerle yaptığı söyleşinin ardından okulun öğretmenler odasında, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştirdi

BALIKESİR

05 Ekim 2019 Cumartesi

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