Sporda Yetenek 10’la Gelecek Projesi planlama toplantısı yapıldı

Balıkesir’İn Edremit ilçesinde “Sporda Yetenek 10’la Gelecek” projesi 20192020 EğitimÖğretim Yılı planlama toplantısı Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında yapıldı.

20192020 Eğitim Öğretim Yılında açılacak olan kursların planlamasının yapıldığı toplantıda, konuyla ilgili antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri ve usta öğreticilerin görevlendirilmesi hususu görüşüldü.

Ayrıca proje kapsamında ihtiyaç duyulan spor malzemeleri ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı toplantıda açıklama yapan Kaymakam Sırmalı; "Ülkemizin geleceği, gençlerimiz ve çocuklarımızın nitelikli bireyler olarak yetişmesi, bir takım değerlerle donanımlı olması, sportif ve kültürel faaliyetlere katılması çok önemlidir. Bu nedenle Balıkesir Valimiz Sayın Ersin Yazıcı tarafından hayata geçirilen "Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi" Edremit ilçemizde de başarıyla yürütülmektedir. Projemiz ile; ilçemizde gelir durumu düşük mahallelerde yaşayan, ilk ve ortaokula devam eden öğrencilerin okul dışında kalan serbest zamanlarının, spor ve kültür faaliyetler ile değerlendirilmesinin sağlanması, çocukların zararlı alışkanlıklar edinmesinin önüne geçilmesi, spor alanında yetenekli çocukların tespit edilerek yetenekleri doğrultusunda ilerlemelerine olanak tanınmasını hedefledik. Bu kapsamda Geçtiğimiz yıl 5032 öğrenciyi sporla buluşturan projemiz kapsamında bu yıl daha fazla öğrenciye ulaşması hedefleniyoruz" dedi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge ve 20182019 Eğitim Öğretim Yılında proje kapsamında 17 branşta kursun açıldığı 29 okul müdürü katıldı.

BALIKESİR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:15

AKŞAM 18:50

YATSI 20:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.