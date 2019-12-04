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Türk Eğitim-Sen Bigadiç'te toplandı

İHA

Türk Eğitim-Sen Bigadiç'te toplandı

Türk EğitimSen Balıkesir1 nolu Şube başkanlığı tarafından, yeni seçilen Bigadiç Türk EğitimSen ilçe yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Türk EğitimSen Balıkesir1 nolu Şube Başkanı Ahmet Baki, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile Bigadiç İlçe yönetimi ve okul temsilcileri İstişare Toplantısında bir araya geldiler. Yeni göreve gelen İlçe Yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten Şube Başkanı Ahmet Baki, “Bigadiç İlçe Yönetimimizde bir bayrak değişimi olmuştur. Yeni görev alan arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Sizler Türk EğitimSen ailesinin değerli üyelerisiniz. Okullarınızda ve kurumlarınızda camiamızı temsil ediyorsunuz. Türk EğitimSen’in onurlu mücadelesini eğitim çalışanlarına anlatmak, onları sendikamıza davet etmek ve camiamızın haksızlıklar karşısındaki dik duruşunu her daim göstermek sizlerin başlıca görevleri arasındadır. Türk EğitimSen’in gayretleri ile mülakatlarda yaşanan puan adaletsizliği ortadan kaldırılmıştır. Üyelerinin her zaman yanında olan Sendikamız, mevzuat ve hukuki işler konusunda da üyelerimize her türlü desteği sağlamaktadır. Sizlere bu onurlu mücadelenin parçası olduğunuz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.
Bigadiç İlçe Temsilcisi Bayram Ali Boldan söz alarak yeni yönetimi tanıttı. Bigadiç İlçe Temsilciliği yönetimi: Bayram Ali Boldan, Hasan Zorlu, Süleyman Samıkıran, Orhan Köseoğlu, Osman Tanlak, Fatih Mehmet Alsaç ve Erkan Karadişoğlu'dan oluştu.

BALIKESİR

04 Aralık 2019 Çarşamba

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