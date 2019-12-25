Doç. Dr. Eyüp Avcı: “Sağlıklı bir kalp için spor yapın”

Balıkesir Üniversitesi Hastanesinin Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eyüp Avcı’ya Balıkesirspor forması hediye edildi. Doç Dr. Avcı, “Sağlıklı bir hayat ve sağlıklı bir kalp için spor yapın” dedi.

Doç. Dr. Eyüp Avcı’ya Balıkesirspor 2. Başkanı Mehmet Demiraslan tarafından Balıkesirspor forması hediye edildi. Doç. Dr. Avcı forma jesti sonrası yaptığı açıklamada, “Balıkesirspor’umuzun formasını hediye eden değerli Mehmet Demiraslan başkanıma çok teşekkür ederim. Balıkesirspor, Balıkesir’imizin için çok büyük bir değerdir. Balkes şu anda çok iyi gidiyor. İnşallah süper ligde yeniden görürüz. Balıkesirspora Balıkesir halkında biri olarak bende dahil olmak üzere hep birlikte destek olmamız gerekir. İnşallah bu desteği Balıkesir halkı olarak da hep birlikte yeniden Balıkesirspor’u süperliğe çıkartmak için elimizden geleni yapacağız. Sporcuların yıllık olarak kontrolleri yapılıyor, ama yöneticilere rutin kontroller yapılmıyor. Bundan 4 veya 5 yıl önce Bandırmaspor teknik adamı saha kenarında hayatını kaybetmişti. Heyecan, stres ve adrenalinin yüksek olduğu bir durum, bunun için mutlaka sporla ilgilenenlerin rutin kontrollerini yaptırması gerekiyor. İnşallah Balıkesir ve Balıkesirspor’ da da bu konuyla ilgili Başkanımız Mehmet Demiraslan’la ilk adımımızı atmış oluruz diye düşünüyorum. Bundan sonra takip konusunda da bizim Tıp Fakültesi Hastanesinde ve Balıkesir’in diğer sağlık kuruluşlarında bunu ilerletmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Dambıl ve halter kalp sağlığı açısından önerdiğimiz bir spor değildir”

Avcı, “Bulunduğumuz mevsim itibariyle kalp krizleri kış aylarında çok daha fazla yaşanıyor. Sporla alakalı olarak da kış döneminde bilindiği üzere geceler uzuyor ve kişilerin hareket kısıtlılığı daha fazla artıyor. Küçük bir adrenalinin artması da kalp krizlerini tetikleyebiliyor. Özellikle de sabaha karşı çok oluyor. Bunun için de mutlaka ve mutlaka kış dönemlerinde sporumuzu yapmaya ayrı bir şekilde özen göstermemiz gerekiyor. Yaz dönemlerine göre kış dönemlerinde spor yapmamız azalıyor aslında; spordan da kast ettiğimiz o kardiyolojik olarak kalp yönünden kalp sağlığını korumaktan bahsettiğimiz spor, normal yürüyüş yapmak, bisiklete binmek ve yüzmedir. Kas geliştirici, kas kuvvetlendirici, dambıl ve halter kalp sağlığı açısından tavsiye ettiğimiz bir spor değildir” dedi.

BALIKESİR 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:50

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