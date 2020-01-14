73. Verem Eğitim Ve Propaganda Haftası etkinlikleri yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

73. Verem Eğitim Ve Propaganda Haftası etkinlikleri yapıldı

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 73. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası etkinlikleri kapsamında Edremit İlçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Birimi Hemşiresi Hatice Biçkici "Dünya genelinde her yıl yaklaşık 10 milyon yeni hasta ortaya çıkmakta ve 1,5 milyon insan veremden hayatını kaybetmektedir." Dedi. Yapılan etkinlikler ve verem ile savaş hakkında bilgi veren Biçkici "Verem (tüberküloz) hastalığı, "Mycobacterium tuberculosis" basili tarafından oluşturulan ve hava yolu ile bulaşan bakteriyel bir hastalıktır. Ülkemizde verem hastalığı ile ilgili...

73. Verem Eğitim Ve Propaganda Haftası etkinlikleri yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 73. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası etkinlikleri kapsamında Edremit İlçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Birimi Hemşiresi Hatice Biçkici “Dünya genelinde her yıl yaklaşık 10 milyon yeni hasta ortaya çıkmakta ve 1,5 milyon insan veremden hayatını kaybetmektedir.” Dedi. Yapılan etkinlikler ve verem ile savaş hakkında bilgi veren Biçkici “Verem (tüberküloz) hastalığı, “Mycobacterium tuberculosis” basili tarafından oluşturulan ve hava yolu ile bulaşan bakteriyel bir hastalıktır. Ülkemizde verem hastalığı ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa karşı toplumun bütün kesimlerinin dikkatinin çekilmesi amacıyla her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü ile başlayan hafta Verem Eğitim ve Propaganda Haftası olarak belirlenmiştir. Bu yıl da 0511 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen “73. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” çerçevesinde yurt genelinde olduğu gibi ilçemizde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Tüberküloz (TB), insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen halen tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığı düşmektedir. Buna rağmen küresel tüberküloz yükü halen çok yüksektir. DSÖ tahminlerine göre Dünya genelinde her yıl yaklaşık 10 milyon yeni hasta ortaya çıkmakta ve 1,5 milyon insan veremden hayatını kaybetmektedir.
Bu kapsamda hem hastalara tedavi verilmekte hem de hastaların ailelerinde ve diğer temaslılarında tarama yapılmaktadır. Bulaştırıcı olan hastaların yakın çevresindekilere koruyucu ilaç verilmekte, hasta olduğu tespit edilenlere ise tedavi başlanmaktadır. Verilen tedaviler; Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) ile görevli bir kişinin, hastanın her doz ilacını yuttuğunu gözlemlemesi şeklinde yapılmaktadır. Dünyada tüberküloz kontrolü için DSÖ tarafından küresel bir kontrol programı, ülkemizde ise aynı standartlarda ve paralelde bir Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı uygulanmaktadır. Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı çalışmaları “Tüberkülozsuz Bir Türkiye” oluşturmak amacıyla, Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi (DGTS) ve Stop TB Stratejisi çerçevesinde kamunun yanında özel sektör, sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla birlikte yürütülmektedir.
Ülkemizde verem hastalığının teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüberküloz ilaçları, Bakanlığımızca temin edilerek ücretsiz olarak hastalara verilmek üzere sağlık kuruluşlarına dağıtılmaktadır.
Verem hastalığı, en çok akciğerlerde görülmekle birlikte akciğer zarları, lenf bezleri, kemikler, böbrekler ve beyin gibi organlarda da görülebilmektedir. Hastalıkta genel olarak halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş ve gece terlemesi belirtileri olabileceği gibi akciğer veremine özgü belirtiler olan geçmeyen öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüssırtyan ağrısı ve nefes darlığı bulguları da görülür. Çabuk fark edilip önlem alınmaz ve tedavi altına alınmazsa ölüme neden olabilmektedir. Verem tedavisi en az 6 ay sürmektedir. Tedaviye Verem Savaş Birimlerinde ya da hastanelerde başlanması ve ilaçların düzenli olarak alınması çok önemlidir. Çünkü tedaviyi tamamlamayan kişilerde semptomlar düzelse bile; hastalığın tekrar etme, dirençli hale gelme ve sağlam bireylere bulaştırma riski bulunmaktadır. Bu nedenle hekimin tedaviyi sonlandırmadan ilaçların bırakılmaması gerekir. İki üç haftadan uzun süren öksürükte veremden şüphelenilmeli ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
İlçemizde Verem Savaş Birimimiz 1968 tarihinden itibaren hizmet vermekte olup bahsedilen ücretsiz tanı ve tedavi Sağlıklı Hayat Merkezi Verem Savaş Birimimiz bünyesinde devam etmektedir.
73. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası çerçevesinde Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Birimimiz tarafından halkımızın sağlık eğitimine yönelik olarak çeşitli eğitim toplantıları düzenlenmekte ayrıca; okullar, halk eğitim merkezleri, camiler, huzurevleri ve cezaevi gibi toplu yaşam alanlarında gerçekleştirilecek eğitimler ile verem hastalığı hakkında farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır.
Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Birimimiz olarak hedefimiz “Veremsiz Bir Dünya ve Veremsiz Bir Türkiye’’dir.” Dedi.

BALIKESİR

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:53
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB desteği ile iş yeri açtı, taleplere yetişemiyor
YEREL HABERLER KOSGEB desteği ile iş yeri açtı, taleplere ...
Edremit Mimarlar Odası yeni yönetiminden Kaymakam Sırmalı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Edremit Mimarlar Odası yeni yönetiminden Kaymakam ...
Mandıra değil meslek lisesi Yoğurt mayalayan öğrenciler 6 tonluk satış yaptı Öğrenciler hem sağlıklı hem doğal yoğurt üretiyor
YEREL HABERLER Mandıra değil meslek lisesi Yoğurt mayalayan ...
Balıkesir'de otomobil direğe çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de otomobil direğe çarptı: 2 yaralı
Bir haftadır kuyuda yaşam savaşı veren kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bir haftadır kuyuda yaşam savaşı veren kediyi itfaiye ...
Ayvalık’ta 5 insan taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 5 insan taciri tutuklandı
Jandarmadan trafiğe havadan denetim Jandarma ekipleri yol uygulamasında 32 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Jandarmadan trafiğe havadan denetim Jandarma ekipleri ...
Köpeğini dövdüğü için tartıştığı babasını öldüren Batuhan tutuklandı
YEREL HABERLER Köpeğini dövdüğü için tartıştığı babasını öldüren ...
Balıkesir Üniversitesi ROBOTİM Projesinde
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi ROBOTİM Projesinde
Sındırgı’dan İdlib’e yardım tırı
YEREL HABERLER Sındırgı’dan İdlib’e yardım tırı
Furkan Çil, Altınordu'ya transfer oldu
YEREL HABERLER Furkan Çil, Altınordu'ya transfer oldu
Muhammedjan Turdiyev Balıkesirli Sanatseverlerle Buluştu
YEREL HABERLER Muhammedjan Turdiyev Balıkesirli Sanatseverlerle ...
Marmara Adası 15 gün sonra elektiriğe kavuştu
YEREL HABERLER Marmara Adası 15 gün sonra elektiriğe kavuştu
Atatürk Meydanı çiçek bahçesine dönüştü Zabıta denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Atatürk Meydanı çiçek bahçesine dönüştü Zabıta ...
Başkan Ergin’den ilçedeki okullara yakın takip
YEREL HABERLER Başkan Ergin’den ilçedeki okullara yakın takip
Burhaniye’de usta öğreticilik kursu başlıyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de usta öğreticilik kursu başlıyor
Balıkesir’de, Kadın Polisler, kadın şiddetine dikkat çekmek için broşür dağıttı
YEREL HABERLER Balıkesir’de, Kadın Polisler, kadın şiddetine dikkat ...
Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı
Belediye ekipleri karla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Belediye ekipleri karla mücadele ediyor
Eski lastikler hayvanlara barınak oluyor
YEREL HABERLER Eski lastikler hayvanlara barınak oluyor
TEKSÜT Bandırma BK, Yunanistan'da A.E.K. Basketbol'a konuk oluyor
YEREL HABERLER TEKSÜT Bandırma BK, Yunanistan'da A.E.K. Basketbol'a ...
Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplandı
YEREL HABERLER Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplandı
Erdek Devlet Hastanesinde 127 bin kişiye poliklinik hizmeti
YEREL HABERLER Erdek Devlet Hastanesinde 127 bin kişiye poliklinik ...
Burhaniye CHP’de yeni başkan Aylin Yıldırım oldu
YEREL HABERLER Burhaniye CHP’de yeni başkan Aylin Yıldırım oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X